『Coleman ハイピーク ダブルサイズ グレー 約200cm x 128cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 06時 55分に出品され05月06日 06時 55分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャンプで5回ほど使用しました！

焚き火の匂いなど付いてないです。

よろしくお願いいたします。





【快適な寝心地】



このスリーピングマットは、ポリウレタンフォームを使用しており、快適な寝心地を提供します。厚さ10cmで、地面の凹凸をしっかりと吸収し、快適な睡眠をサポートします。



【軽量で持ち運びやすい】

約5kgの軽量設計で、アウトドアや旅行に最適です。収納ケースも付属しているため、持ち運びが簡単です。



【大きなサイズ】

約200cm x 128cmの広々としたサイズで、ゆったりとした寝姿勢を確保できます。



- 色: グレー

- サイズ: 約200cm x 128cm x 10cm

- 重量: 約5kg

- 素材: ポリエステル、ポリウレタンフォーム

- 付属品: 収納ケース

- 最大厚: 10cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コールマン

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ Coleman

ハイピーク

ダブルサイズ

グレー

約200cm

x

128cm