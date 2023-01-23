『wk973ノースフェイス ジャケット ブルゾン 中綿 ジップインジップ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 02時 02分に出品され04月30日 02時 02分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧いただき誠にありがとうございます。



ひとつひとつ手にとって確かめた海外正規品/



高機能なアウトドアブランドながらファッション性も兼ね備えているため、使い勝手の良さが人気のノースフェイス。



その中でも幅広いシーンで活躍する、シンプルなデザインの中綿ジャケットです。



このままでももちろん活躍しますが、さらにジップインジップ対応のノースフェイスのアウターとも組み合わせることができます。



カラーはブラックです。



目立つ汚れや傷はなく、美品になります。



肩幅43身幅54着丈67袖丈61



数年前に海外で購入した確実に正規品です。

ハウスクリーニング済みです。



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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ wk973ノースフェイス

ジャケット

ブルゾン

中綿

ジップインジップ