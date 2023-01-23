『着物地コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月14日 22時 36分に出品され05月14日 22時 36分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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着物地の素敵な作品

定価18000円で購入

身幅 52cm

袖丈 34cm

着丈 95cm

ポケット2ケ

カラー・濃紺 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 着物地コート