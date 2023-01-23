『7.75インチ スケボー デッキ コンプリート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 56分に出品され03月27日 08時 56分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 7.75のenjoiデッキ(10,450円)にDGK8.0コンプリートデッキ(16,500円)のトラックとウィールをつけたものです。

デッキテープは貼り直してから1度外で遊んだくらいでほぼ削れていません。



スケボーを始めたい方にオススメです。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし