『7.75インチ スケボー デッキ コンプリート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 56分に出品され03月27日 08時 56分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格10400円
877 入札履歴
終了
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