『ユニクロC UNIQLO:C ニットジャケット ブラック Sサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 06時 01分に出品され04月02日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,518円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユニクロC UNIQLO:C ニットジャケット



カラー:ブラック

サイズ:S

新品未使用タグ付き 未試着



発売日即完売となったクレアワイトケラー氏によるデザインのニットジャケットです。

色は人気のブラックで、サイズも最も人気で着こなしやすいSサイズでございます。



軽くて着やすくレディースにも大人気商品です。



着丈68 身幅51 肩幅42.5 裄丈80.5



素材···ニット

シリーズ···コラボ

柄···無地

カラー···ブラック

#UNIQLO #UNIQLO:C #ユニクロシー



カラー...ブラック



季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロC

UNIQLO:C

ニットジャケット ブラック Sサイズ