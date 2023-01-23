『小紋正絹・ 袋帯正絹・訪問着・着物セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 16時 02分に出品され03月18日 16時 02分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
汕頭刺繍 紗綾形の地模様 上品 紋無し 付下げ 訪問着 正絹 AK-4101
¥ 8970
京都着物友禅 成人式 振袖 赤♡伊勢丹 高島屋 三越 鈴乃屋
¥ 160488
【和】15253o 九寸名古屋帯 太鼓柄 オリジナル ハロウィン 蜘蛛に骸骨と猫
¥ 9360
本場大島紬 白大島 どんぐり 素敵な絣柄 正絹 AK-4248
¥ 8970
新品 ☆ 入手困難 ☆着物 帯 高級
¥ 50000
サラ★マ様専用 2点 紫グレー刺繍付下+ ユキコハナイ金華山帯 合計2点
¥ 9048
Y1837◇正絹 手縫い仕立て 訪問着 着物
¥ 8970
西洋抽象模様 丸紋 小紋 着物 103 p
¥ 13450
袋帯 黒 縞 洒落帯 カジュアル 着物 美品
¥ 13550
赤金魚！夏ゆかた 仕立て上がり 未使用
¥ 8580
シークレットハニー Secret honey ムーラン 浴衣 ディズニー
¥ 7800
アンティーク 小紋 抽象模様 乱菊 銘仙 着物 032w
¥ 7332
袋帯 正絹 新品 未使用 在庫処分 訪問着 色無地 着物 帯
¥ 35880
帯251 ●高級 正絹 絞り 名古屋帯
¥ 9906
＊gracia7977様専用＊色無地 洗えるきもの専門店「東京きもの英」ベージュ
¥ 7800
牛首紬 着物 袷 石川県指定無形文化財 手織り 裄65 Ｍ 中古 sn1239
¥ 11750
袋帯 六通 斜線 花々尽くし 24M659f
¥ 10400
絹 紬地 六通柄 袋帯 疋田柄織×横縞 墨グレー×ライトグレー ガード加工 美品
¥ 14400
落札価格7644円
578 入札履歴
終了
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