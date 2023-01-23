『小紋正絹・ 袋帯正絹・訪問着・着物セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 16時 02分に出品され03月18日 16時 02分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 全てメルカリで購入してます。

未使用品もありは紛失しました。



サイズ‼️

身丈 156

裄寸 68

袖寸 48

前幅 24

後幅 30

‼️若干の違いお許し下さい



◾️商品詳細◾️

【USED】

小紋正絹

袋帯正絹

ハンドレース重ね襟 参考使用例として写真掲載しています。

ハンド帯揚げレース 参考使用例として写真掲載しています。

お花ブランドベルト 参考使用例として写真掲載しています。

三重紐



【未使用】

長襦袢（試着のみ）

腰紐3本

ポリエステル 100%

伊達じめ

ポリエステル100％（芯地PVC使用）

襟芯

ポリエチレン100%

前板

ポリエステル100％（中板ポリエチレン使用）

帯まくら

ポリエステル100％（一部ポリウレタン使用）

足袋

サイズ 23〜24 2つ



完璧お望みの方は、購入お控え下さい。



◾️注意事項◾️

◾️室内、スマホ撮影の為、実物のお色が多少異なる可能性がございます



◾️寸法は多少の誤差が生じる場合がございますのでご了承ください



◾️シミ、ヤケ、シワ、匂いには注意を払っておりますが見落としもある場合個人の見解も様々です

‼️自宅保存の為



◾️神経質なお方

◾️些細な事気になるお方

◾️評価に厳しいお方



◾️申し訳ございませんが購入不可なります事ご了承下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 小紋正絹・

袋帯正絹・訪問着・着物セット