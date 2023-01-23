『26.5cm Onitsuka Tiger DENTIGRE LS デンティグレ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 10時 11分に出品され05月07日 10時 11分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年程、時折使用していました。



定期的に洗濯しながら大切に使用していたので、大きな汚れや匂いはなく、状態は良いと思います。



無臭洗剤で洗濯済です。



あくまで中古品になりますので、ご理解ある方のみご購入ください。





#オニツカタイガー #デンティグレ





メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: オニツカタイガー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 26.5cm

Onitsuka

Tiger

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LS

デンティグレ