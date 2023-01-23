『迷ったらコレ❣️爆速SSD✨windows11✨薄型ノートパソコン✨カメラ付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 16分に出品され03月31日 17時 16分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＼在庫処分セール／



赤字覚悟の売り切り！

ラスト1台早い者勝ちとなります。



もちろん動作確認済みの完動品✨



安くて快適に安心して使える

高性能ノートPCです。





❤️電源オン後の立ち上がりもスグ！

❤️ネットのページの切り替えも速い

❤️動画の視聴のもたつきゼロ！





設定が苦手なあなたでも

電源を入れるだけでOK！



到着後、すぐに使用開始できるように

設定済の状態で発送します







✨こんな人にピッタリ



✅インターネットで調べ物がしたい

✅事務作業もネットも両方したい

✅YouTubeなどの動画を見たい

✅サクサク動くパソコンがいい

✅ZOOMでビデオ通話をしたい

✅DVDやyoutubeなど動画を見たい





⭐️複数アプリをインストール済み！



・GoogleChrome

・文書作成ソフト

・iTunes

・ZOOM

・Line

・動画再生ソフト

・セキュリティ対策ソフト etc…





⭐Wi-Fiに接続すればすぐに

インターネットが楽しめます❤





NEC

windows11

celeron

SSD256GB❤️文句なしの爆速

8GB❤️新品に負けない快適さ

DVDドライブ

15.6型

カメラ付き

無線LANあり

ACアダプター付







✨高スペックだから起動も読み込みもサクサク



⭐️学校のレポートやお仕事の資料作成もバッチリ



⭐️Microsoft365やLibreOfficeのオフィス付き！

ワード・エクセル・パワポが使える



⭐️カメラ付きだからzoomもOK



⭐️大画面でDVDやYouTubeなどの配信動画も



⭐️思い出の写真や動画、音楽のバックアップに







❣️マイクロソフト公式のウィルスソフトで

セキュリティーも安心



❣️ご購入から7日間は安心の初期不良対応





現品限りとなりますため早い者勝ちです

購入・コメントの前に必ずプロフィールをご覧くださいjr 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エヌイーシー