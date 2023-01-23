『ゼンハイザー IE600【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 04時 12分に出品され03月14日 04時 12分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本体

4.4ケーブル

3.5ケーブル

イヤーピース（Mのみ欠品）

が付属品になります



写真3にありますようにフィルタの形状的に本物です。



ゼンハイザー ie600

公式ホームページ価格￥109,890

その他···リケーブル可能

本体

4.4mmバランスケーブル

3.5mmアンバランスケーブル

イヤーピース





写真追加などコメントありましたら気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし