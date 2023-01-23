『液晶テレビ HDD内蔵三菱REAL MITSUBISHI LCD-A29BHR4【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 09時 49分に出品され03月24日 09時 49分に終了予定です。即決価格は11,550円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 液晶テレビ三菱REAL MITSUBISHI LCD-A29BHR4 内蔵HDD



・メーカー／MITSUBISHI三菱電機 REAL A−BHR4

・型番／LCD-A29BHR4

・液晶／29V型

・HDD／500GB

・DVD・Blu−ray録画再生

・サイズ／幅66.8×高さ48.9×奥行32cm

・重量／約10.2kg

・ハードディスクとブルーレイディスクレコーダーの両方を搭載

・つややか液晶と独自の映像技術で、エッジの際立ちまで、鮮やかに再現

・失われた音も予測して復元。画面から音が出るような臨場感を実現

・高機能を使いこなすことができるアシスト機能が充実

・タニタの体組成計との通信で、健康管理をサポート

・ＮＴＴ西日本の光ＢＯＸ＋と接続、コンテンツ利用可能

・フルハイビジョン映像を１２倍長時間記録できる



【主な機能・仕様】

・表示画素数：1366*768

・アクトビラ対応種類： アクトビラビデオ・フル対応

・デジタルチューナー：地上・ＢＳ・110度ＣＳ（3チューナー）

・ビデオ・フォーマット: Blu−ray/DVD/HDD

・ビデオ入力：2系統2端子

・ＨＤＭＩ端子：2系統2端子



【状態について】

・本体・液晶ともに目立つ傷や汚れ、液晶焼け、ドット抜けなどなく綺麗な状態です。

・あくまでも中古品ですので多少の擦り傷や汚れなどある場合がございますのでご理解くださ



【動作について】

・動作に問題なくご到着後、すぐにご利用頂けます。

・視聴、音、リモコン感度ともに良好です。

・録画等は動作確認済み、問題なく正常に作動します。



【発送】

・日中ご購入いただければ即日発送いたします。

・日時おおまかな時間指定可能◎ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26～32インチ ブランド: ミツビシディスプレイ