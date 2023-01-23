『バニティバッグ ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 21時 22分に出品され04月17日 21時 22分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハンドメイド デニムリメイク

バニティバッグ ショルダーバッグ



見た目以上に荷物入ります☺︎

底板仕込んでるので、ペットボトル入れても

型崩れしません✩.*˚

内ポケット2個付き

ネジ式Dカン付き



※ショルダー紐なし－￥800

※デニムショルダー紐はお作りできません。



★size★

縦約20cm

マチ約15cm

両開きファスナー使用

多少の誤差があります。



素人のハンドメイドですので、ズレ歪み二重縫いなどある場合があります。ご理解いただける方にご購入お願い致します。





ハンドメイド

デニムリメイク

バニティバッグ

バニティ

ショルダーバッグ

ドラムショルダーバッグ

筒型ショルダーバッグ

円柱型ショルダーバッグ

バッグ

トートバッグ 商品の情報 カテゴリー: ハンドメイド・手芸>>>バッグ>>>ショルダーバッグ 商品の状態: 新品、未使用