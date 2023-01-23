『【タグ付】SNIDEL♡ボレロ レイヤード ワンピース【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 12時 57分に出品され03月16日 12時 57分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【女性らしさと華やかさを携えたボレロ×ワンピースのセット】



【Design/Styling】

シアーなボレロとキャミワンピースをレイヤードした、オケージョンシーンにぴったりなドレス。ワンピースにはアシンメトリーにタックを入れることで女性らしくモードな印象に。トップスはテグスを使用した立体的な袖のフリルで顔周りを華やかに仕上げました。それぞれ別々でも着用できるので、組み合わせ次第で様々なスタイリングが楽しめます。





◽color …BLK

◽size …1

◽price …25300円







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自宅保管をご理解いただける方、

よろしくお願いいたします(*^^*) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【タグ付】SNIDEL♡ボレロ レイヤード ワンピース