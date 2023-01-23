『326パワーチャクリキダンパー 18クラウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 06分に出品され03月10日 23時 06分に終了予定です。即決価格は75,000円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 326パワーチャクリキダンパー 60キロ仕様

F60キロ R50キロ

絶対停止も前後共に入ってます！

18クラウンにつけてました！マジェスタやマークXなどにも使えます

ショックの抜けなどはなく、減衰も全然使えます。

車高を下げたい方にオススメです！

#18クラウン #マジェスタ #マークX #GS #326Power #車高調 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>パーツ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ 車・バイク・自転車

車

パーツ タグ 326パワーチャクリキダンパー

18クラウン