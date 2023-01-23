『汕頭刺繍 紗綾形の地模様 上品 紋無し 付下げ 訪問着 正絹 AK-4101【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 22時 17分に出品され03月07日 22時 17分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★定価17000円

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【商品説明】

汕頭刺繍 紗綾形の地模様 上品 紋無し 付下げ 訪問着 正絹 AK-4101



【素材】

＊正絹









【状態】

＊衿山にうっすら汚れがございます。

8.9枚目の画像にてご確認下さい。









【寸法】（cm）

身丈は肩からの計測です。

＊身丈・・約160

＊裄・・・約64.5

＊裄出し・約6

＊袖丈・・約47.5

＊前巾・・約23

＊後巾・・約29



＊素人検品の為多少の誤差はご了承下さい。





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【発送について】

簡易梱包にご理解の程よろしくお願い致します。

土日祝の発送は基本お休みさせて頂いておりますご了承ください。



迅速丁寧、気持ちの良いお取引きをさせて頂きます。





身丈(肩山から)···160〜164cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 汕頭刺繍

紗綾形の地模様

上品

紋無し

付下げ

訪問着

正絹

AK-4101