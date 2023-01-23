『汕頭刺繍 紗綾形の地模様 上品 紋無し 付下げ 訪問着 正絹 AK-4101【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 22時 17分に出品され03月07日 22時 17分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
赤金魚！夏ゆかた 仕立て上がり 未使用
¥ 8580
シークレットハニー Secret honey ムーラン 浴衣 ディズニー
¥ 7800
アンティーク 小紋 抽象模様 乱菊 銘仙 着物 032w
¥ 7332
袋帯 正絹 新品 未使用 在庫処分 訪問着 色無地 着物 帯
¥ 35880
帯251 ●高級 正絹 絞り 名古屋帯
¥ 9906
＊gracia7977様専用＊色無地 洗えるきもの専門店「東京きもの英」ベージュ
¥ 7800
牛首紬 着物 袷 石川県指定無形文化財 手織り 裄65 Ｍ 中古 sn1239
¥ 11750
袋帯 六通 斜線 花々尽くし 24M659f
¥ 10400
絹 紬地 六通柄 袋帯 疋田柄織×横縞 墨グレー×ライトグレー ガード加工 美品
¥ 14400
11-122 名古屋帯 九寸 美品 正絹 着物 名古屋仕立て全通
¥ 7566
【未使用】組紐バッグ 黒×金 お振袖に
¥ 11500
新品 正絹 九寸帯 名古屋帯 染帯 岡重 手描き 未仕立て品
¥ 45696
訪問着 京友禅 水色 草花 身丈162cm 裄丈66cm 仕立て上がり 正絹
¥ 11850
⚫︎mo-0032 二部式 作り帯 付け帯 フォーマル G-10-23
¥ 10686
ライトグリーンにパステルカラーの花が織られた袋帯 着物
¥ 7176
帯190 ●高級 正絹 紬 全通 袋帯
¥ 10400
しつけ糸付き 丹後ちりめん 桐屋翠山工房 藤色金通しの辻が花 正絹袷訪問着
¥ 22440
袋帯 伝統的デザイン
¥ 105800
落札価格8970円
535 入札履歴
終了
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