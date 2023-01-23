『美品 マメマロキニエール くったり柔らか ゴートレザー 総革 高級 リュック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 34分に出品され03月24日 15時 34分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マメマロキニエール「MAMET MAROQUINIER」



フランスの革の魔術師「ラファエル・マメ」。



上質な山羊の一枚革を贅沢に使い、熟年の職人によって作られるアイテムは一つ一つ手作りの為、生産数が少なく希少価値の高いものばかりです。







こちらはそんなマメのフランス製レザーリュックになります。



カラーは黒。



オールレザーの贅沢な仕立てです。強く、柔らかく、軽い、三拍子揃ったゴートレザー(山羊革)の特別な風合いをお楽しみください。



内装もオールレザー、素晴らしい逸品です。







ユーズドです。いくらかスレ、アタリ、小キズ等の使用感や革のエイジングございます。



とはいえ、目立つようなダメージなく、全体的に綺麗で良好なコンディションかと思います。



美品の部類だと思います。







どなたか使ってください。



写真の保存袋、カードが付属します。







サイズは、横45、縦42、cmくらいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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