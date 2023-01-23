『IACUCCI(イアクッチ) バッグ ソルベット M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 20時 08分に出品され03月11日 20時 08分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 IACCCI(イアクッチ)のソルベットM

トートバッグでカラーはブラックです。

2022年の1月頃に購入し、購入価格は46200円でした。

新品、未使用です。



●サイズ：

持ち手 38cm

高さ 24cm

底幅 34cm

マチ 13cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材：

皮革 牛革

生地部分 ナイロン

(詳細は2枚目の写真を参照してください。)



●その他、注意事項：

自宅保管していました。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

神経質な方は購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イアクッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ IACUCCI(イアクッチ)

バッグ

ソルベット

M