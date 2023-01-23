『P.O.P LIMITED EDITION ナミ Ver.BB_SP 20th【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 18時 53分に出品され04月06日 18時 53分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” ナミ Ver.BB_SP 20th Anniversary



プレミアムバンダイ



即購入可能

新品未開封



初期不良はメーカー様へお願いします。



イタズラ防止のため、返品・交換は致しかねます。



上記ご理解の上、ご検討よろしくお願い致します。





【セット内容】

・彩色済完成品フィギュア…1

・専用台座…1

【商品素材】

PVC、ABS

【対象年齢】

15才以上

【商品サイズ】

全高約150mm





発売20周年を迎え、ますます盛り上がるP.O.Pワンピースシリーズから、

Ver.BB（bathing beauty＝水着の美女）シリーズの『ナミ Ver.BB_SP』が

このメモリアルイヤーに限定カラーにて再登場します!



20周年を記念して行ったユーザー参加型特別企画

『帰ってきたVer.BB 今度はナミ色に染めますか？』において

見事１位になったデザインを今回商品化。



好評だった造形面と はちきれんばかりの笑顔をそのままに、

2年間で美しくセクシーに成長したナミの

麦わらの一味再集結時での衣装をモチーフに水着の模様を完全リペイント。



より"ナミ"らしさを感じさせるビキニ姿と、

P.O.P20周年ロゴが落としこまれたジョッキなど、

メモリアルイヤーに相応しい魅力を詰め込みました。

通常盤とはまた違った逸品となっています!



シリーズのファンから初めて購入される方にもおススメ出来る、

20周年に相応しいVer.BBの魅力が詰まったアイテムとなっています。



グループ···麦わらの一味



キャラクター名···ナミ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>コミック・アニメ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メガハウス