『P.O.P LIMITED EDITION ナミ Ver.BB_SP 20th【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 18時 53分に出品され04月06日 18時 53分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>コミック・アニメ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|メガハウス
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落札価格11700円
740 入札履歴
終了
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