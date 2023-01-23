『ヴェリテクール リネンブラウス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 10時 51分に出品され03月12日 10時 51分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴェリテクールのブラウスです

2回着用なので

状態は良いと思います。



色···ネイビー



素材···麻



透け感···透け感なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴェリテクール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ヴェリテクール リネンブラウス