『RICARDO キャリーケース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 06時 35分に出品され04月18日 06時 35分に終了予定です。即決価格は21,560円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

RICARDOは、スタイリッシュで機能的なデザインが特徴のブランドです。旅行に最適なキャリーケースを提供しています。



リカルドエルロン24インチ

スピナーキャリーケース

お色はブルーA

とても綺麗なお色です



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ RICARDO

キャリーケース