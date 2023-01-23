『グッチ クラッチバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 08時 51分に出品され03月10日 08時 51分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グッチ クラッチバッグ

中古品です。

チェーン取り外し可能。

裏地の破れなし、中古品のため若干のシワ風合いあり。

ハワイ直営店で購入しました。



写真と詳細確認頂き、ご理解頂ける方にお譲りします。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: グッチ

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バッグ タグ グッチ クラッチバッグ