『GENKI Waveform【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 14時 31分に出品され05月06日 14時 31分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 未使用品ですが、画像にあるものが全てとなります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用