『【未使用】Hunny Couture 顔出しキャリーバッグ Mサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 14分に出品され03月29日 02時 14分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hunny Couture

顔出しぬいぐるみキャリーバッグ

サイズM



未使用品です。

お色はブラウンベアーです。



自宅保管ですので新品のようなお品を

ご希望の方はご遠慮ください。

たくさんの物を出品していますので

見落としがある場合があります。

その時はきちんと対応しますので

ご了承頂ける方にお譲りできればと思います。



発送方法はこちらにお任せしていただく形になります。



お値引きは考えておりませんのでご了承ください。

(お値引のコメントを頂いてもお返事はできません)



不規則な仕事をしていますので連絡が遅くなる場合もあるかもしれませんが、気持ちの良いお取り引きを心がけていますのでよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>キャリーバッグ・スリング 商品の状態: 新品、未使用