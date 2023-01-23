『adidas Yohji Yamamoto Y3カーディガン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月10日 04時 19分に出品され05月10日 04時 19分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価77000

サイズM

身幅 約73

着丈 約74

ゆき丈 約89



オーバーサイズなので中に着込めばライトアウター

にもなると思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ adidas





Yohji

Yamamoto





Y3カーディガン