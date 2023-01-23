『ノースフェイス 中綿ジャケット ブラック 花柄 レディースM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 03時 53分に出品され04月06日 03時 53分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！





服の人気ブランド『THE NORTH FACE』が

お手頃なお値段で手に入ります♪



新品の定価よりも60%〜80%程安く手に入ります♪



しかも種類豊富です‼︎



◯キッズ

◯レディース

◯メンズ



#ダウンジャケット

#マウンテンパーカー

#パーカー

#パンツ

#リュック 等





品揃え超豊富です(>◡<)！！











しかも、中古品に抵抗のある人にも

新品未使用品をご用意しています╰(*´︶`*)╯♡





↓↓↓↓↓↓↓↓









#hina_hina



↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓



【商品説明】





□商品名：ノースフェイス 中綿ジャケット ブラック 花柄 レディースM









□カラー：ブラック









□サイズ：レディースM



"着丈59

身幅47

肩幅39

袖丈57"



※素人採寸のため、誤差はご了承願います。





状態：美品

古着ですが目立った汚れはなく、まだまだ使用可能です。









★当方はたばこは吸っておらず、ペットもいないです。

中古品にはなりますので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。





プロフィール特典ありますので

ぜひプロフィールをご覧いただき、

コメントしてください(˃̵ᴗ˂̵)！



#ノースフェイス

#ノースダウン

#バルトロライトジャケット

#マウンテンダウンジャケット

#マウンテンダウンコート

#ヌプシジャケット

#マクマード

#マウンテンジャケット

#ゴアテックス

#THE NORTH FACE

#TNF

#ND01609

#カナダグース

#SUPREME

#NIKE

#ビッグシルエット

#オーバーサイズ

#90s

2-1③10881 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス 中綿ジャケット ブラック 花柄 レディースM