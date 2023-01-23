『ハードロックカフェレッド【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 20時 52分に出品され05月02日 20時 52分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このトレーナーは、Hard Rock Cafe Las Vegasのデザインが特徴で、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【高品質な素材】

Leeのヘビーウェイト素材を使用しており、耐久性が高く、長時間の着用でも快適です。



【スタイリッシュな色合い】

鮮やかな赤色は、どんなコーディネートにも映え、目を引くアイテムです。



- ブランド: Lee

- 色: 赤

- デザイン: Hard Rock Cafe, Las Vegas

- 素材: ヘビーウェイト

- 状態: 良好







身長170の自分で丁度良かったです。裏起毛です。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ハードロックカフェレッド