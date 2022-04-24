『【美品】iLoud Micro Monitors スタジオモニター【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 37分に出品され02月13日 15時 37分に終了予定です。即決価格は22,400円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: IK multimedia

- モデル名: iLoud Micro Monitors

- タイプ: スタジオモニター

- 付属品: 電源アダプター、4ピンスピーカー接続ケーブル（左右リンク用、2m）、TRS 1/8インチ・ステレオ - 2 x RCAケーブル（1.5m）



ご覧いただきありがとうございます。

2022/4/24 Focal point direct（楽天市場）にて注文購入。

2か月ほど使用後、上位機種を導入したために箱に戻し保管していました。

（禁煙・ペットなしの室内保管、屋外持出なし）



スピーカー本体や付属品に目立った傷や汚れもなく、状態はかなり良いと思いますが、使用後の品のため新品同様の状態にこだわる方には向かない可能性をご了承ください。

付属のミニジャック - RCAケーブルは未使用です。

外箱は材質が脆いため、開梱時や梱包時の裂けや傷みあり。

スピーカー本体の梱包材も材質が脆く、開梱時に破らざるを得ませんでした。



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品物の状態や送料込という事もあり、お値下げには応じかねます。

あしからずご了承くださいませ。



その他···Bluetooth対応 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アイケーマルチメディア