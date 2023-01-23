『ほぼ未使用 ATAO チヴィchivy 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 22時 14分に出品され03月20日 22時 14分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ATAO アタオ

チヴィ chivy

2way 3way

ショルダーバッグ ハンドバッグ

シボ革

美品 人気モデル 人気カラー



○サイズ

タテ17cm

ヨコ26〜32cm

マチ8cm

ショルダー 長さ:約98cm〜約121cm 幅:約3cm



○状態

１.2回短時間使用したのみのほぼ未使用です。



状態は写真にてご確認お願いします。





○カラー

アイボリー

アイビスホワイト



○素材

本革 レザー シボ革









◯ご購入前にプロフィールのご確認をお願いいたします。





◯素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アタオ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ほぼ未使用

ATAO

チヴィchivy

2way ショルダーバッグ

ハンドバッグ