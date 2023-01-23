『Gucci GGモノグラム バッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 17時 32分に出品され04月10日 17時 32分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 母親の断捨離としての出品となります。

あまり使用しなかった為、擦れ、破れは一切ありません。長期保存しておりましたのでその点での古さと多少の劣化があります。

購入時期は不明となります。

写真から状態ご判断をお願いします。



※その他、確認したい箇所がありましたら

お気軽にコメントにて、お問い合わせください。





【ブランドの魅力】

このGucciのバッグは、洗練されたデザインと高品質な素材で作られています。GGモノグラムが特徴的で、ファッション性が高いアイテムです。



【機能性】

キャンバスとレザーのコンビネーションにより、軽量でありながら耐久性も兼ね備えています。ストラップ部分にはトリコロールストライプが施され、アクセントになっています。



【スタイル】

カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチするため、様々なシーンで活躍します。



- ブランド: Gucci

- 色: ベージュ/ブラウン

- 素材: キャンバス/レザー

- ロゴデザイン: GGモノグラム

- ストラップデザイン: トリコロールストライプ

- サイズ: 約30cm x 30cm (推定)



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グッチ

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レディース

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