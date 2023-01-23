『新品 ヴィオラドーロ ELMO サニーレーベル レオパード スマホポシェット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 39分に出品され03月18日 06時 39分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【VIOLAdORO/ヴィオラドーロ】ELMO V-8536

アーバンリサーチサニーレーベル（URBAN RESEARCH）

ヒョウ柄ファーがかわいいスマホショルダーです。



商品詳細…

VIOLAd’OROのスマホショルダー。

ファスナーポケットのほかにICカードポケット、マルチポケットが一つになった便利アイテムです。

ショルダー紐は長さ調節が出来るベルト仕様。

斜めがけで持てるので普段のちょっとした外出から、ショッピングや旅行等幅広いシーンで活躍してくれます。



※こちらはアウトレット店で購入した、店頭展示品です。

目立つ物は記載していますが、使用に差し支えない程度の、傷、汚れ当ある場合があります。



ご質問はお気軽にどうぞ。



◆カラー： leopa レオパード



◆サイズ:高さ・18cm・幅・11.5cm・ショルダー・108～137cm

総重量 : 約210g



◆素材：ポリエステル 牛革



◆仕様

・内ポケット×1

・内側カードポケット×4

・内側コイン収納×1

・外側カード収納×2

・外ポケット×1

・ショルダーストラップは調整可能

・ショルダーストラップは取り外し可能(調整不可)



◆新品・未使用



◆定価18,700円 (本体17,000円＋消費税)



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ぜひご覧くださいませ♡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴィオラドーロ

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