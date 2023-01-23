『CLARA KASAVINA ビーズバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 03時 15分に出品され04月22日 03時 15分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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CLARA KASAVINA（クララカサヴィナ）のビーズバッグ。



クララカサヴィナは、ラグジュアリーバッグ＆ジュエリーブランド。

オールハンドメイドの繊細な作りが素敵です。



アイボリー。



開口部に留め具（マグネット）あり。

内側は1室（サテン生地張り）。ポケット無し。



〈本体のサイズ〉

縦約12cm。

横約20cm。

マチ無し。



持ち手の長さ約33.5cm。



画像を参考にしてください。

※画像における品物の色は、撮影時の光の具合や、双方のディスプレイおよび設定の違いなど、種々の要因によって、実物の色と完全に一致させることが不可能です。その点をあらかじめご理解ご了承いただいた上でご購入ください。ご納得いただけない方、不安に思われる方は、購入をお控えください。



使用回数1回。



値下げを希望される方は、コメント欄からご要望をお寄せください。なお、事前に自己紹介文をご一読ください。

「希望価格の登録」に関しては、ひやかしやイタズラとおぼしきケースが大半を占めるため、対応しません。



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#clarakasavina

#クララカサヴィナ



パーティーバッグ種類···ハンドバッグ

特徴···ビーズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CLARA

KASAVINA

ビーズバッグ