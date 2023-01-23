『JIMMY CHOO 黒 レザー バックパック【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 21時 41分に出品され03月21日 21時 41分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●色：ブラック

●素材：レザー

●状態

・ファスナーのレザー部分が剥げています。傷のある部分は写真で確認お願いいたします。

見落としで他にも傷や汚れがある場合がございます。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●発送方法

・水濡れ防止でビニールの袋に入れたのち、封筒に梱包して発送します。

●その他、注意事項

・ペット飼っています。商品は別の部屋で保管しておりますが，気になる方は購入をお控えください。

・喫煙者がいます。商品は別の部屋で保管しておりますが，気になる方は購入をお控えください。

・細かいデザインなどは写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ JIMMY

CHOO

黒

レザー

バックパック