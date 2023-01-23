『希少★革 Roen Semantic ROEN ロエン×セマンティック バック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 10時 23分に出品され04月11日 10時 23分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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希少美品 ★本革 Roen Semantic design ROEN ロエン×セマンティックデザイン 黒 バック



色 黒



横→50cm

縦→25cm

マチ→12



内側が、真っ赤なCOOLなバック。一際目立ちます。

ジッパーもダブルで、存在感。

マチもあり、重量感で目立ちます。



状態も悪くないと思います。







目立った傷や汚れはないますが、自宅での保管になりますので、神経質な方はご遠慮ください。



★★★★★★★★★★

素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。



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【発送】

・らくらくメルカリ便

・匿名発送



即購入OKです





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商品番号

15000900 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 希少★革

Roen

Semantic



ROEN

ロエン×セマンティック

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