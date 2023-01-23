『ラルフローレン ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 04時 19分に出品され03月24日 04時 19分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1970年代以前に頂いた品です。

古着の整理をしている際に汚れや傷が目立った為出品致しました。

ヴィンテージ品です。



現在のラルフローレンジャケットのモデルになった品だそうです。

興味のある方、要相談承ります。

何卒検討宜しくお願いします。



即購入不可でお願いします。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラルフローレン ジャケット