『GUCCI グッチ GG クラッチバッグ レザー PVC ベージュ ブラウン 茶【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 10時 32分に出品され03月30日 10時 32分に終了予定です。即決価格は10,709円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI グッチ のGG柄 クラッチバッグ ポーチです。

外観レザー部スレ小あり、内観汚れ小あります。



古物商、ヴィンテージショップからの確実正規品です。

実際の商品状態は、説明欄だけでなく画像も合わせてご確認ください。

ご不明点ありましたらお気軽にコメントくださいませ。





●カラー

ベージュ ブラウン 茶



●素材

レザー 本革 PVC



●シリアルナンバー

156.01.045



●付属品

なし



●サイズ

横 ：上約27cm 下約23cm

縦 ：約15cm

マチ：約8cm



GUCCI グッチ GG クラッチバッグ レザー PVC ベージュ ブラウン 茶



自00186 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

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GG

クラッチバッグ

レザー

PVC

ベージュ

ブラウン

茶