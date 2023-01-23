『新品 在庫処分 100% サングラス S3 Matte White サングラス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 04時 18分に出品され03月09日 04時 18分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】 S3® - Matte White

【サイズ】Free

【レンズ】HiPER® Blue Multilayer Mirror Lens

【フィルターカテゴリー】3 光透過率11%

【付属品】ハードケース、ソフトケース、ノーズパッド、予備レンズ(クリア)x1枚

【状態】新品未使用



#sally100sunglass ⇐サングラス商品一覧も是非ご覧ください。



S3は、S2をベースにレンズの面積を拡張、更にSPEEDCRAFTの特徴的な吸気口や下部フレームを取り入れたモデルです。SPEEDCRAFTと比較してやや幅の狭いデザインは、ビッグレンズモデル入門としてもおすすめです。



レンズは引っかき傷、耐衝撃性に優れるポリカーボネート素材を使用。UV400の耐紫外線性能や、撥水・撥油性能も備えているため、様々なシチュエーションでストレスなく使えます。



フレーム素材は軽量、高強度のグリルアミドTR-90。ノーズパッドやテンプルにはグリップ力の高いラバー素材が使われています。



付属するレンズはHiPER®レンズという種類で、色のコントラストを高め状況把握がイージーになります。優れた調光フィルターにより、細部にまで渡る解像力を発揮、奥行きの距離感も高まります。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヒャクパーセント

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