『新品！LIDNM SILK RAYON TRACK JACKET Mサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 18分に出品され03月16日 01時 18分に終了予定です。即決価格は12,812円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LIDNM SILK RAYON TRACK JACKET

Mサイズ

付属品 下げタグのみ

※ハンガーは破棄しての発送となります。

室内試着のみ

新品はかなり希少かと思います。この機会にぜひ。

イメージと若干違った為、出品に至りました。値下げは不可といたします。



【素材の特徴】

シルクレーヨン素材を使用しており、柔らかく滑らかな肌触りが特徴です。軽量で通気性も良く、快適な着心地を提供します。



【デザイン】

コールブラックのシンプルなデザインで、どんなスタイルにも合わせやすいアイテムです。スタイリッシュなシルエットが魅力的で、カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できます。



【サイズとフィット感】

Mサイズで、ゆったりとしたフィット感があり、重ね着にも適しています。季節を問わず活躍する一着です。



- 色: コールブラック

- 素材: シルクレーヨン

- 型番: lm23aw03513

- サイズ: M

- 価格: ¥22,000

- 数量: 1



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

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