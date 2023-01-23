『Spick and Span 5 1/2 CURVE LINE_DENIM 27【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 00時 41分に出品され04月15日 00時 41分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：27



素材：綿100%



美品だと思いますが自宅保管になりますので、少しでも気にされる方はご購入をお控えください。

自宅にペット・喫煙者はおりません。



5 1/2 CURVE LINE DENIM

カーブラインデニム

ファイブアンドハーフ

ファイブ＆ハーフ

51/2

Snick &, Snan



デニムカラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>パンツ 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: スピックアンドスパン

カテゴリ ファッション

レディース

パンツ タグ Spick

and

Span

5

1/2

CURVE

LINE_DENIM

27