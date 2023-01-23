『ステラマッカートニー 2way ショルダーバッグ トートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 12時 11分に出品され03月13日 12時 11分に終了予定です。即決価格は16,185円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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定価12万円くらい。STELLA McCARTNEY

ステラマッカートニーのクロスボディバッグになります。2wayでトートバッグ、ショルダーバッグとして使えて、とても軽いバッグになります。

刺繍のロゴがお洒落で大変人気のデザインです。



カラー

ブラック×アイボリー

サイズ

横:30センチ、縦:23センチ、

幅:13センチ、持ち手:37センチ

ショルダー:98〜109センチ(取り外し可)

取り外し可能なポーチ付き、ステラのケア&品番カード保存袋もあります。

素材オーガニックコットン×キャンバス×エコレザー



なお、画像のとおり一部僅かですが、革めくれがあり補修しております。目立たないため気にならないかと思います。細かい見落としは予めご了承ください。

汚れは見当たりませんが、中古、素人出品をご理解いただき、気持ちよいお取引きをお願いいたします。



カラー···ブラック



#ステラマッカートニー

#トートバッグ

#ショルダーバッグ

#ロゴバッグ

#刺繍

#エコレザー

#バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ステラマッカートニー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ステラマッカートニー 2way

ショルダーバッグ トートバッグ