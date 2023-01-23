『Apple AirPods (第3世代) ワイヤレスイヤホン ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 30分に出品され03月29日 07時 30分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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値下げ❌

値段:25717円

第三世代です。



間違えて購入してしまったため出品します。開封はしてしまいましたが使用はしていないためほぼ新品とさせて頂きました。



【高音質】

AppleのAirPods (第3世代)は、クリアな音質とバランスの取れたサウンドを提供します。音楽や通話を高品質で楽しむことができます。



【快適な装着感】

人間工学に基づいたデザインで、長時間の使用でも快適です。軽量で、耳にフィットする形状です。



【便利な充電ケース】

付属の充電ケースにより、いつでもどこでも簡単に充電可能。緑色のLEDインジケーターで充電状況も一目で確認できます。



- ブランド: Apple

- モデル: AirPods (第3世代)

- 色: ホワイト

- 付属品: 充電ケース

- 左右表示: L/R表示あり

- 充電インジケーター: 緑色のLEDインジケーター



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い