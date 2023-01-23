『Apple Pencil Pro【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 23分に出品され03月29日 17時 23分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ヶ月前に購入し1.2ヶ月ほどはよく使っておりましたが手放します。

多少使用感ございますが問題なく使用できます。



可能であれば早めに受け取れる方でしたら非常に助かります。



- パッケージ: オリジナルパッケージ付き

- 製品情報: Apple Pencil Pro



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし