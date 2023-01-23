『【現品限り】BURBERRY ホースフェリーインターシャメリノウール セーター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 14時 31分に出品され04月15日 14時 31分に終了予定です。即決価格は21,796円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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数回使用いたしました。

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正規 21AW BURBERRY LONDON ENGLAND バーバリー by Riccardo Tisci リカルド ティッシ Horseferry ホースフェリー クルーネック ニット



カラー···ベージュ

ネック···クルーネック

素材···ニット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【現品限り】BURBERRY



ホースフェリーインターシャメリノウール セーター