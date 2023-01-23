『yukinoさん専用 HUMAN MADE ネイビー 長袖カットソー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 00時 23分に出品され05月02日 00時 23分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

HUMAN MADEは、ストリートファッションのアイコンであり、ユニークなデザインと高品質な素材で知られています。この長袖カットソーは、そのブランドの特徴をしっかりと反映しています。



【デザインとスタイル】

ネイビーの色合いがシンプルでありながら、左胸にはブランドのロゴ、右袖には「GEARS FOR FUTURISTIC TEENAGERS」のテキストが施されています。これにより、カジュアルなスタイルに個性を加えています。



【着心地と用途】

柔らかい素材で作られており、快適な着心地を提供します。カジュアルな日常使いや、ストリートスタイルのコーディネートに最適です。



ブランド: HUMAN MADE

色: ネイビー

長袖カットソー

-GEARS FOR FUTURISTIC TEENAGERS

HUMAN MADE

サイズMサイズ



公式オンラインにて購入しましたが、到着してサイズ感合わせで一度着ましたが、少し小さく、一度も着て外出してません。

購入時の定価10780です





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ yukinoさん専用 HUMAN

MADE

ネイビー

長袖カットソー