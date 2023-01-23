『CHARKES & KEITH バッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 07時 18分に出品され04月01日 07時 18分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ



使用回数は2回で、傷や汚れは全くない綺麗な状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: チャールズアンドキース

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