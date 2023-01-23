『COOTIE PRODUCTIONS リップストップチェックシャツ ブラック S【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 05時 35分に出品され03月21日 05時 35分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COOTIE PRODUCTIONS



Garment Dyed Ripstop Check L/S Shirt

CTE-23A409

ブラック

サイズ: Sサイズ

着丈(cm)77

身幅(cm)74

肩幅(cm)63

袖丈(cm)55





素材:

コットン80%、ポリエステル20%



価格: ¥29,700 (税込)





コットンポリエステル混紡のリップストップ生地を使用した、Garment Dyed Ripstop Check L/S Shirtです。



製品染めの染分けでオリジナルチェック柄に仕上げた拘りの生地です。



レギュラーカラーの裾は緩やかなラウンドタイプで、ゆったりとしたワイドシルエットです。



同生地を使用した、「Garment Dyed Ripstop Check Easy Pants」 リップストップチェック イージーパンツとセットでの着用も可能です。





【高品質な素材】

このシャツは、80%コットンと20%ポリエステルの混合素材で作られており、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。



【スタイリッシュなデザイン】

ブラックのチェック柄が特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広く対応できるデザインです。



カラー···ブラック



柄···チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: クーティープロダクションズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ COOTIE

PRODUCTIONS

リップストップチェックシャツ

ブラック

S