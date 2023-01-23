『【Danner】 D121008 DANNER FIELD LOW【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 07時 18分に出品され04月09日 07時 18分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ダナー

Danner

D121008 DANNER FIELD LOW



2023年に購入後5-6回着用しました。

使用機会がなくなりましたので出品します。



Code： 6065030005018

Color： S/COYOTE

Made in： VIETNAM

定価 ￥30,800 (tax in)

付属品 無し シューズのみ



【商品紹介】



日本国内でもオールシーズンの人気モデルとして定着したDANNER FIELD LOWにニューカラーが登場。

ミリタリーを連想させるスエードアッパーをまとった本作には、同素材のフォルスタンが付属します。

本来タングパーツの補強、泥よけとして付けられるパーツも武骨なルックをどこかスタイリッシュにまとめてくれます。

アウトドアフィールドでも、街 なかでもオールマイティな1足。



カウスエード/1000D ナイロン

GORE-TEX®ライニング

VIBRAM®クレッターリフトアウトソール

Ortholite®インソール



あくまでも中古品にご理解いただける方、よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: ダナー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【Danner】

D121008

DANNER

FIELD

LOW