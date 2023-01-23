『ct70 プレミアムライン旧パッチ バーガンディ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 18時 17分に出品され03月28日 18時 17分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ct70のプレミアムラインになります！

カラーはバーガンディーです！

個人的にめちゃくちゃかっこいいです！

今はこのプレミアムライン自体が生産終了してるのでなかなか見かけないと思います！

三つ星にはないカッコ良さがあるので三つ星履いてる人と被りたくない方はおすすめです！

お気に入りだったので1度だけ履いてあとは鑑賞用に保管してました！綺麗ですしまだまだ履けますがあくまで古着なので理解のない方はご遠慮ください！箱無しでも良いという方でお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: コンバース

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ct70

プレミアムライン旧パッチ バーガンディ