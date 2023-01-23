『新品未使用 WesAudio_PROMETHEUS Eclipse イコライザー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 15時 47分に出品され03月19日 15時 47分に終了予定です。即決価格は115,500円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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WesAudio _PROMETHEUS Eclipse Pultec EQ



Eclipse Edition



8月31日にRock onにて購入後未使用で保管しておりました。箱も未開封です。製品登録もしておりません。



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商品説明



WesAudioの_PROMETHEUS（プロメテウス）はフルアナログのパッシブEQです。「PULTECスタイル」のリッチな音質と、革新的な「アナログ回路のデジタル制御機能」を装備しています。フレキシブルなDAW上のプラグインから、クラシックなトーンの全てを簡単にリコールすることが可能なAPI500モジュール互換「NG500」規格に対応。本体のUSBまたは_TITAN電源ラック経由で、DAW上のプラグインからのコントロールやデジタル・リコールに完全対応いたします。



PULTEC EQだけが持っている音色のマジックを「本物のアナログ回路」で再現しながらも、プラグインからコントロールできるという現代的な要望にも応えた画期的なプロダクトです。



#アウトボード

#api500 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 新品、未使用