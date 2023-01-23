『濱野皮革工藝 クロコ型押し レジェクロコ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 18時 13分に出品され03月14日 18時 13分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価52,800円

濱野皮革工藝 皇室御用達

クロコ型押し レジェクロコ ベージュ

横約32✖️縦約13㎝

まち幅 約8㎝

持ち手 約55㎝

着用回数2.3回。美品ですが保管時に押されていたのかやや型崩れがあります。

最近はお出かけの機会もほとんどなくなり今後も使用しませんので出品いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

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クロコ型押し

レジェクロコ