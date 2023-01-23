『sacai ストライプシャツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 14時 13分に出品され05月06日 14時 13分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【COTTON POPLIN SHIRT】半袖シャツ21-02495M



サイズ2



正確なお色味は型番を検索して確認してください！



数値は参考程度に検討ください！

着丈71.5

身幅59

肩幅47

袖丈25





カラー···ブルー



検索用

eva

cartridge

UNUSED

AURALEE

n.hoolywood

DIGAWEL

URU

SUNSEA

YAECA

UNIVERSAL PRODUCTS

NEST ROBE

MARKA

MHL

BEAMS

COMOLI

bergfabel

casey casey

district

united arrows

batoner

graphpaper

yoke

STUDIO NICHOLSON

teatora

AURALEE

stein

yoke

universal prodcts

unused

1LDK

varde77

homedict

so NAKAMEGURO

uru tokyo

patagonia

northface

Columbia

and wander

BLESS

CINOH

COMOLI

DIGAWEL

Hender Scheme

LIVING CONCEPT

MM6

MY

SCYE

SUNSEA

YAAH

adidas

アディダス

NIKE

END.

Maison Kitsune

メゾンキツネ

トレーナー

スウェット

オーバーサイズ

MM6

08sircus

Aeta

ANCOR

and wander

ATON

BLOHM

EVCON

is-ness

JOHNLAWREWCESULLIVAN

KAPTAINSUNSHINE

lownn

MARNI

mfpen

MY_

scye

VAINL ARCHIVE

WACKOMARIA

YAECA

TS(S)

PHABLIC×KA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: サカイ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ sacai

ストライプシャツ