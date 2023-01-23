『遊戯王 公式 WCQ 2025 魔を刻むデモンスミス プレイマット 北米版【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 23時 06分に出品され04月21日 23時 06分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WCQ 2025 魔を刻むデモンスミス プレイマット



海外限定 未開封・未使用品となります。

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★状態に関して★

未開封・未使用品

海外版は日版と比べて作りが荒いとされているので、ご了承いただければ幸いです。

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丸めて発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし